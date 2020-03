Inter, la Curva sta con Zhang: “Orgogliosi del Presidente. L’ipocrisia e il servilismo…”

Ha fatto un grande rumore il durissimo sfogo di Steven Zhang, che, tramite il proprio profilo Instagram, ha attaccato il presidente della Lega Dal Pino e le scelte fatte negli ultimi giorni. A tal proposito si è espressa anche la Curva Nord, che si è schierata in maniera prepotente con il numero uno dell’Inter: “Finalmente un presidente che dice le cose come stanno. L’ipocrisia dilagante peggio del virus ed il servilismo verso i soliti ipocriti che vogliono vincere a tutti i costi per una volta è servita. Finalmente anche a livello dirigenziale si sentono parole che mettono in secondo piano il business e al centro i valori. Speriamo sia la volta buona che il mondo del calcio italiano si svegli e prenda esempio. Non può esser sempre e solo una questione di vincere a tutti i costi o di ricavi e profitti. Onore a Zhang, orgogliosi del nostro Presidente”.