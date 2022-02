Inter, D’Ambrosio: “Due punti persi, no sfortuna. Chi non soffre non vince”

Le parole del calciatore nerazzurro dopo il pareggio ottenuto in casa del Genoa nell'anticipo disputato questa sera

Danilo D'Ambrosio, calciatore dell'Inter, al termine del match col Genoa ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue considerazioni: "Per noi a prescindere dagli altri risultati sono due punti persi, eravamo venuti qui per vincere. Non credo alla sfortuna, quando hai tante occasioni una la devi buttare dentro. E' un gioco di squadra, le occasioni le abbiamo tutti e dobbiamo essere più cinici e cattivi, a prescindere dal ruolo. Veniamo da un mese dove giochiamo ogni tre giorni e sarà così anche nel prossimo, ma chi gioca nelle grandi deve abituarsi. Bisogna allenare la mete ad essere sempre concentrata. Chi non soffre, non vince. Chi è disposto a soffrire di più per se stesso e per la squadra, alla fine ottiene un risultato".