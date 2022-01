Inter, D’Ambrosio: “L’errore di Bergamo ancora non mi va giù ma pensiamo a oggi”

Le parole del calciatore nerazzurro prima dell'impegno di questo pomeriggio contro il Venezia

Sta per iniziare Inter-Venezia. Prima del calcio d'inizio, Danilo D'Ambrosio ha parlato ai microfoni di DAZN. Queste le sue parole: "Ho un mio modo di allenarmi, giocare ed essere presente. Posso dire dopo tanti anni di essere un vero professionista, perché lavoro per essere sempre disponibile e mettere in difficoltà il mio allenatore. Quando sbaglio sotto porta sono molto severo con me stesso, quella palla sbagliata con l'Atalanta non mi è ancora andata giù. Ma conta il presente".