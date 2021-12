Sky – Inter, Darmian parzialmente in gruppo. Inzaghi oggi chiedeva ai suoi…

Sorride Simone Inzaghi per le notizie in arrivo dal campo della sua Inter verso l’anticipo di venerdì con la Salernitana

Sorride Simone Inzaghi per le notizie in arrivo dal campo della sua Inter verso l’anticipo di venerdì contro la Salernitana. L’allenatore nerazzurro - riporta Sky Sport - oggi chiedeva massima attenzione ai suoi in vista della trasferta valida per la 18a giornata di Serie A: l’obiettivo è vincere le prossime due gare prima della sosta.