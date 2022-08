Inter, Darmian: “Obiettivo seconda stella. Lukaku ancora più carico”

Seconda parte dell'intervista concessa da Matteo Darmian a SportMediaset. Un pensiero su Romelu Lukaku, già in gol a Lecce, gli obiettivi stagionali dell'Inter e sul mercato ancora aperto. Queste le considerazioni del difensore nerazzurro: "Lukaku l'ho visto carico e molto determinato. Lo avevamo lasciato così, ora lo abbiamo ritrovato più carico. Ha avuto voglia di tornare e lo sta dimostrando. Seconda stella? Quando giochi per l'Inter le responsabilità sono tante e lotti per i traguardi più importanti. Lo scudetto è un obiettivo e lotteremo come l'anno scorso e l'anno prima. Mercato? Noi cerchiamo di concentrarci sul campo. Quello che avviene fuori cerchiamo di non ascoltarlo. Facciamo del nostro meglio in campo".