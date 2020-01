Repubblica – L’Inter insiste per Vidal, Darmian più vicino. Eriksen, Real avanti. Conte chiede…

Repubblica fa il punto sul mercato dell’Inter. Secondo il quotidiano, la società nerazzurra continua il pressing per Arturo Vidal, mentre per Eriksen al momento il Real Madrid è avanti. “Marotta e Ausilio, beffati su Kulusevski, continuano a insistere per Vidal, prima scelta di Conte nel ruolo di mezzala. Ieri in Inghilterra circolava la voce di un contatto per Eriksen, danese in scadenza a giugno col Tottenham. Che vorrebbe monetizzare subito e chiede 20 milioni. Su di lui però è avanti il Real. Il tecnico nerazzurro, per puntare al titolo, chiede una prima punta tra Giroud del Chelsea e Llorente del Napoli, dove andrebbe Politano. Poi un terzino sinistro tra i due che ha allenato al Chelsea, Emerson Palmieri – conteso dalla solita Juve – o Marcos Alonso. Più vicino Darmian dal Parma (che avrebbe Dimarco)”.

(Repubblica)