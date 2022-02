Inter, ecco perché Marotta vuole proprio Jonathan David. Addio al Lille sicuro

L'attaccante canadese, classe 2000, sta imperversando al Lille ma i nerazzurri lo seguono dai tempi del Gent

L'Intersogna Jonathan David per la prossima stagione. L'attaccante canadese, classe 2000, sta imperversando al Lille ma i nerazzurri lo seguono dai tempi del Gent. Il prezzo, ovviamente, è esploso e ci vogliono almeno 50 milioni per portarlo via dalla Francia. La trattativa è possibile solo in caso di addio di Lautaro Martinez.