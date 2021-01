Inter, De Vrij: “Abbiamo meritato la vittoria. Eriksen? Prima che calciasse gli ho detto…”

Stefan De Vrij, difensore e ormai leader dell’Inter di Conte, ha commentato la vittoria sul Milan di questa sera in Coppa Italia. Queste le sue parole ai microfoni di Rai Sport: “Siamo contenti del risultato e della prestazione, penso che l’abbiamo meritato. Anche in svantaggio abbiamo creato tante occasioni che non abbiamo sfruttato. Ci abbiamo creduto fino alla fine e ce l’abbiamo fatta. Duello col Milan anche in campionato? E’ una squadra forte, lo sta dimostrando da inizio stagione, ma anche noi lo siamo. Siamo fiduciosi per il resto del campionato e della coppa, vogliamo continuare su questa strada. Il gol di Eriksen? E’ molto importante, sono molto contento per lui. Gliel’ho pure detto prima di tirare che questo era il momento e lui ha sfruttato l’occasione. Sappiamo che piede ha, siamo contenti per lui. Con Juve e Milan sono state partite importantissime, ci tenevamo molto. Noi vogliamo far sempre bene e speriamo di continuare così. Io sono sempre tranquillo e cerco di fare il meglio, voglio dimostrare le mie qualità. Noi più forti di Juve e Milan? Non dobbiamo fare paragoni, guardiamo a noi stessi. Siamo sulla strada giusta”.