SM – Inter, che fa De Vrij? Offerta per il rinnovo, ma due club si fanno avanti

Stefan De Vrij continuerà a vestire la maglia dell'Inter? L'interrogativo è legittimo, considerando il contratto in scadenza del difensore olandese, già vicino a lasciare Milano nei mesi scorsi. Da viale della Liberazione, secondo quanto riporta Sport Mediaset, sarebbe partita un'offerta per un rinnovo biennale alle cifre attuali, ma al momento non è ancora arrivata la risposta del calciatore. Su di lui si registra al momento l'interesse di due club: il Feyenoord e il Tottenham di Antonio Conte.