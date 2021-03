Inter, De Vrij: “L’anno scorso step importante. Vicini a vincere in Italia e Europa”

Il pensiero del difensore olandese entrato nella top 11 dello scorso campionato di Serie A

Stefan De Vrij, difensore dell'Inter, è entrato nella top 11 del campionato 2019/20 nel Gran Gala' del Calcio AIC. L'olandese ha ricevuto il premio grazie ai voti di allenatori e calciatori del campionato. Queste le sue parole: "E' una grande soddisfazione, un grande onore. Abbiamo fatto tutti uno step importante l'anno scorso, siamo andati vicini a vincere sia in Europa League che in campionato e vuol dire che siamo cresciuti singolarmente ma anche come squadra".