Inter, ottima notizia: i tamponi eseguiti ieri sono tutti negativi. I dettagli

Nessun altro positivo in casa nerazzurra dopo le ufficialità di De Vrij, D'Ambrosio, Handanovic e Vecino

Arrivano ottime notizie in casa Inter dopo le positività al Covid-19 di quattro calciatori emerse negli ultimi giorni. E a riportare le ultime di Appiano Gentile è il Corriere dello Sport, che scrive: "Dopo le positività al Covid degli scorsi giorni di D'Ambrosio, Handanovic, De Vrij e Vecino, nei test effettuati ieri nel gruppo squadra dell'Inter non sono emerse nuovi contagi. Il pericolo, però, non è ancora scampato e importante sarà l'esito dei nuovi test: un altro è fissato oggi, con le risposte che arriveranno domani.