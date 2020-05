Inter decisa su Cavani: offerta super cifra, ma Marotta ha già chiarito una cosa

Sono diversi i club che hanno messo gli occhi su Edinson Cavani. Dall’Atletico Madrid alla tentazione MLS, senza dimenticare il corteggiamento della nuova proprietà del Newcastle. L’Inter ha già fatto la prima mossa, come rivelano i colleghi di TMW, per anticipare la folta concorrenza: “Sette milioni e mezzo per i prossimi due anni. E’ questa l’offerta che l’Inter ha presentato a Cavani, un ingaggio pari a quello di Romelu Lukaku e Christian Eriksen, i più pagati della rosa. Una proposta molto importante, non ancora quanto chiede l’ex centravanti del Napoli, ma che conferma la bontà dell’interessamento dell’Inter. Che per l’ingaggio non vuole e non può andare oltre questa cifra per politica societaria ed equilibri nello spogliatoio. L’ha già chiarito l’ad Giuseppe Marotta, che però per andare incontro alle esigenze di Cavani è pronto a discutere di un bonus alla firma”.