Inter, ecco quando verrà presa una decisione su Viviano. Sensi, Borja e Gaglia…

Dal Corriere dello Sport di questa mattina arriva un punto dall’infermeria dell’Inter. “Il problema, in questo momento, è Handanovic. Non a caso, ancora prima del derby, l’Inter si era mossa per cercare un portiere svincolato che possa affiancare Padelli. La scelta è caduta su Viviano, che ieri ha svolto le visite mediche e ottenuto l’idoneità. Nel pomeriggio ha anche sostenuto alcuni test alla Pinetina. Una decisione definitiva, però, verrà presa solo nelle prossime ore, probabilmente dopo un ulteriore esame per Handanovic, visto che non avrebbe senso attendere troppo. La frattura al mignolo sinistro impedirà al portiere sloveno di giocare mercoledì con il Napoli e con ogni probabilità anche domenica con la Lazio. A questo punto, diventa fondamentale averlo nelle migliori condizioni e senza rischi per il big-match con la Juventus. Per il resto, Sensi e Borja Valero, tornati in panchina con il Milan, devono solo recuperare la migliore condizione. Occorre ancora attendere, invece, per Gagliardini”, sottolineano i colleghi.