In casa Inter la priorità è chiara. Il club nerazzurro da tempo lavora per portare a Milano il vice Sommer e i nomi in lista sono quelli di Bento, Josep Martinez e Mandas. Un discorso a parte merita l'attacco dove tutto dipenderà dai destini di Arnautovic e Correa.

"Il desiderio, come noto, sarebbe quello di portare a Milano Gudmundsson. L’islandese ha le caratteristiche giuste, quelle che mancano in un reparto offensivo comunque ricco: è abile nell’uno contro uno, lega il gioco e, dettaglio che non guasta, calcia le punizioni. Il problema, al di là del costo - si può lavorare per trovare la formula giusta -, è che ad oggi per lui non c’è posto: devono prima uscire Arnautovic e Correa", sottolinea il Corriere dello Sport.