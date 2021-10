Previsti -100 milioni nel 2022. GdS: “Inter destinata a ricorrere a cessione giocatori”

Secondo l'analisi del quotidiano l'Inter non ha alternative per cercare di limitare il deficit di bilancio

Andrea Della Sala

Ieri in casa Inter è stato approvato il bilancio chiuso al 30 giugno e certificato il rosso di 245,6 milioni di euro. Un rosso da record per i club italiani, ingigantito dalla chiusura degli stadi durante la pandemia e da alcune spese non ordinarie. Come l'addio a Conte e le cessioni preventive di Joao Mario e Nainggolan.

"Solo 80 dei 275 milioni sono tuttora entrati nella disponibilità dell’Inter, il resto è rimasto nei forzieri della famiglia Zhang. Gli amministratori nerazzurri, a questo punto, non ravvedono la necessità di chiedere ulteriori esborsi alla proprietà, che può continuare a trattenere gran parte di quei 275 milioni. Di sicuro, se si è arrivati a questo punto è stato per l’input da Nanchino di operare in regime di autarchia. I diktat nella campagna trasferimenti (reinvestita in acquisti solo una quota dei proventi delle cessioni) erano evidenti. Così le vendite per 180 milioni, il bond da 75 milioni, il prestito da 80, il -15% dei costi, i ricavi incrementali delle sponsorizzazioni di maglia e il ritorno alla redditività dello stadio stanno consentendo di assolvere a tutti gli obblighi (pagati gli stipendi di luglio e agosto) e di coprire i fabbisogni di cassa per questa stagione", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Dopo i 246 milioni persi in un esercizio in cui si è fatta anche pulizia di bilancio, quest’anno le previsioni parlano di un rosso attorno ai 100 milioni, tra plusvalenze e riduzioni di spese. La gestione, insomma, è in netto miglioramento, ma per far quadrare i conti l’Inter è destinata a dover ricorrere stabilmente alla cessione dei giocatori, complicando la competitività della squadra. Non paiono esserci prospettive differenti, visto che Suning non è in grado di immettere capitale.

Sapete com’è stato ripristinato il patrimonio netto di Fc Internazionale, andato in territorio negativo e bisognoso, in teoria, di una ricapitalizzazione? Attraverso la rivalutazione degli asset nerazzurri (dal marchio alla rosa), facoltà concessa alle aziende italiane dal Decreto Agosto per rafforzarne la patrimonializzazione. Tutto ok per il Codice civile, ma prima o poi i soldi bisognerà trovarli", aggiunge Gazzetta.