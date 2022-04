Inter, dettaglio decisivo per Bremer? “Si è fatto promettere da Cairo che…”

Rinnovando fino al 2024, il difensore brasiliano ha sì rafforzato la posizione del club, ma nel contempo ha evitato un altro caso Belotti

E' ormai chiaro a tutti come sia Gleison Bremer il primo ed unico obiettivo di mercato dell'Inter per il reparto arretrato. Le continue prestazioni sontuose del centrale brasiliano continuano a metterlo sempre più in luce e i nerazzurri fanno forza su un accordo già raggiunto col suo entourage. E il rinnovo col Torino, scrive Tuttosport, paradossalmente può aiutare.

"È stata una mossa di reciproco interesse, bon. Perché, rinnovando fino al 2024, il difensore brasiliano ha sì rafforzato la posizione del club - che altrimenti si sarebbe ritrovato con un pezzo da novanta in odor di scadenza e quindi di svincolo a parametro zero nel ‘23 - ma nel contempo ha evitato di ritrovarsi in una situazione alla Belotti, col rischio di rimanere per forza e in un contesto ambientale non ottimale, e soprattutto si è fatto dare in cambio la garanzia di accettare la proposta di un top team, sicuro che sarebbe arrivata.