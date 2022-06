Inter, Di Gregorio finanzia Asllani: “Bellanova? Cambia lo scenario: i dettagli”

Di certo in caso di partenza dello slovacco sarà assalto a Bremer: è attesa per un summit con Cairo che potrebbe essere risolutivo. L'eventuale sbarco di Bremer non impedisce l'acquisto di Milenkovic della Fiorentina che, come accennato, pensa a "Pina". L'Inter, infatti, vuole quattro centrali di un certo "peso" e di esperienza per poi completare il reparto con Dimarco e D'Ambrosio. Un capitolo a parte lo merita la scelta del vice Perisic: la candidatura di Bellanova sembrava forte e il cagliaritano pareva in pole. Da sabato, però, qualcosa è cambiato e non a caso l'Inter si è informata per Udogie oltre a continuare a monitorare (per il futuro) Cambiaso, in orbita Bologna".