Inter, no al Barcellona per Skriniar. Anzi, Marotta rilancia: la nuova difesa è già fatta

Milan Skriniar non andrà al Barcellona: l’Inter non ha intenzione di cedere lo slovacco, la cui valutazione è fuori dalla portata del club blaugrana. L’ex difensore della Sampdoria, già designato dai tifosi come futuro capitano dell’Inter, costa almeno 70 milioni di euro. E il Barcellona, che già ha previsto investimenti pesanti in attacco, non è in condizione di raggiungere una valutazione simile. Neanche inserendo Umtiti nell’affare.

Ma c’è di più: Beppe Marotta ha già l’idea della futura difesa nerazzurra, che si baserà sul terzetto composto proprio da Skriniar, De Vrij e Bastoni. Confermato Ranocchia, con il jolly D’Ambrosio, saranno due gli ulteriori difensori. In bilico Godin, ecco che la difesa sarebbe completata, nelle idee nerazzurre, da un giovane e da un giocatore già pronto.

Inutile dire che i nomi caldi, caldissimi sono quelli di Kumbulla del Verona (ad un passo) e Vertonghen del Tottenham, svincolato. Per un pacchetto arretrato che sarebbe composto così: Skriniar, De Vrij, Bastoni, Vertonghen, Kumbulla e Ranocchia.