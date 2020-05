Conte fiuta un doppio affare. Kumbulla-Vertonghen, le armi dell’Inter per blindare la difesa

IL reparto difensivo dell’Inter è di alto livello e lo ha dimostrato in questa stagione sotto la guida di Conte. Il tecnico, però, non si accontenta mai e vuole ancora migliorare la sua fase difensiva. Per questo motivo, soprattutto se poi Godin dovesse salutare, l’Inter pensa addirittura a un doppio inserimento per la prossima stagione. Nel mirino del club nerazzurro ci sono Kumbulla del Verona e Vertonghen del Tottenham, le trattative sono già partite.

KUMBULLA – “Per Kumbulla, 20 anni, albanese di nazionale ma italiano di nascita (Peschiera del Garda), qualche mese fa l’accordo sembrava possibile per una cifra vicina ai 20 milioni. Oggi ne serve qualcuno di più: se è vero che il giocatore preferisce la soluzione interista alle pretendenti italiane (Napoli in testa), nelle ultime settimane al Verona sono arrivate ambasciate dall’Everton di Ancelotti e proprio dal Tottenham che dovrà sostituire Vertonghen in uscita. Abbastanza per farne lievitare la valutazione, che oggi sarebbe più vicina ai 30 milioni. Col Verona i rapporti sono buoni, e c’è la possibilità di ripetere prestiti come quelli di Dimarco e Salcedo, o magari di inserire una contropartita gradita e di modulare il pagamento. Kumbulla, invece, potrebbe essere attratto dalla possibilità di mettere le basi di una linea difensiva dalle prospettive future più che interessanti. Un trio composto da lui, Bastoni e Skriniar può durare nel tempo, con un’intesa che negli anni aiuta spesso a far crescere tutti gli elementi (la BBC juventina insegna)”, spiega La Gazzetta dello Sport.

VERTONGHEN – Per Vertonghen, 33 anni appena compiuti, in scadenza con il Tottenham, l’arma decisiva può essere invece un’altra: Romelu Lukaku. Il centravanti ha un forte ascendente sui compagni di nazionale e ha già mandato anche pubblicamente un paio di segnali al difensore. Altro fattore può essere Eriksen: quando il danese ha scelto l’Inter per inseguire una nuova sfida (come il belga oggi) il difensore lo ha salutato con una foto via social e la dedica: «Mi mancherai, fratello». Guadagna quasi 4 milioni l’anno e i primi club ad uscire allo scoperto sono quelli di Premier (Chelsea, United). In Italia piace anche alla Roma e al Napoli. Ma la candidatura dell’Inter è solida”, sottolinea il quotidiano.