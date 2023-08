Inter, per la difesa si aspettano occasioni di fine mercato: possibili nuove piste

Giornate caldissime in casa inter sul fronte mercato: i nerazzurri sono pronti a piazzare un colpo per reparto (Sommer per la porta, Samardzic per il centrocampo e Scamacca per l'attacco), ma in tutto ciò non dimenticano la questione difensore . Un argomento che, tuttavia, non assilla la dirigenza interista.

Secondo Tuttosport, l'occasione giusta potrebbe arrivare allo scadere del mercato: "Se tutto andrà come prospettato - del centrocampista e del portiere parliamo a fianco -, all'Inter mancherà poi un difensore. Toloi dell'Atalanta rimane il preferito, ma i bergamaschi difficilmente lo libereranno così come non aprono per ora al prestito di Demiral. L'Inter non ha fretta, aspetterà occasioni di fine mercato - Chalobah in prestito dal Chelsea? -, non escludendo a priori un mancino visto che Inzaghi sta utilizzando Bisseck da braccetto destro. Monitorati anche difensore in uscita e in scadenza 2024 come Savic (Atletico Madrid) e Diallo (Psg)".