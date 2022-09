Libero – Inter-Digitalbits, esplosa la bufera: la causa scatenante. Ora due ipotesi

Digitalbits sparirà dalle maglie dell’Inter entro la fine del mese di ottobre. La notizia è di ieri e l’edizione odierna di Libero fa il punto sulla situazione: “Un’altra bufera è esplosa per quanto riguarda il main sponsor: tra Digitalbits e Inter è rottura totale. Il club nerazzurro ha deciso di troncare ed entro la fine di ottobre il nome dell’azienda che ha lanciato la criptovaluta XDB non comparirà più sulle divise dei giocatori interisti.

La causa scatenante sarebbe il ritardo nei pagamenti da parte di Digitalbits che da accordi avrebbe dovuto (condizionale d’obbligo) portare 85 milioni al club meneghino in quattro anni. Già la prima tranche di pagamento a fine luglio non era arrivata ed era quindi stato deciso di oscurare il nome dello sponsor da tutte le piattaforme interiste, fino a ieri, con la decisione finale. La scomparsa anche dalle maglie delle squadre maschili e femminili e l’interruzione della collaborazione. Ora inizierà la ricerca di un nuovo partner, anche se non è da escludere che le divise nerazzurre rimangano sgombre fino a termine della stagione”, si legge.