Inter, Calhanoglu avrà un ruolo chiave. Dimarco alla Zinchenko. Intrigano…

La Gazzetta dello Sport analizza le amichevoli estive fin qui disputate dalla squadra di Inzaghi

Le amichevoli estive vanno sempre prese con le pinze, ma sono comunque strumenti importanti per capire a che punto è una squadra. La Gazzetta dello Sport analizza il precampionato dell'Inter attesa dall'ultima amichevole in programma sabato contro la Dinamo Kiev. "Pur privato di Lukaku e Hakimi, Inzaghi ovviamente ha cominciato a lavorare sulla sua idea di Inter, in attesa di capire che rosa avrà".