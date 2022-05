Inter, Dimarco trasformato da Inzaghi con un trucco che destabilizza gli avversari

L'esterno mancino è diventato risorsa ancora più importante grazie al lavoro del tecnico nerazzurro

Federico Dimarco è risultato più volte un'arma in più per l'Inter. Merito del lavoro di Inzaghi, come sottolinea anche il focus della Gazzetta dello Sport: "E' il piede che arma i colpi di testa, innanzitutto. Se l’Inter è la squadra che nel gioco aereo ha segnato più di tutte nei cinque maggiori campionati d’Europa - 18 reti - il merito è anche del piede sinistro di un terzino sinistro che Inzaghi ha trasformato in braccetto difensivo. Il tecnico l’ha scelto spesso, lungo questa stagione, specie in partite in cui era obbligatorio provare a sfondare per vie alternative. Dimarco è quel che nella Lazio di Inzaghi ha fatto molto spesso Radu. Ma con un’incisività e una reattività maggiore rispetto al romeno".