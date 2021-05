Di Marzio: “Inter, riduzione del 15% sui costi. Se resta Conte avrà una pretesa”

Il giornalista ha parlato delle questioni economiche nerazzurre e ha anche parlato dell'allenatore

Politica di ridimensionamento dei costi per l'Inter. Di questo si è parlato nei giorni scorsi e conferma è arrivata dalle parole di Marotta prima della partita contro la Sampdoria. Gianluca Di Marzio a Skysport ha sottolineato: "Questo comporterà la riduzione degli ingaggi e bisognerà capire se verrà sacrificato qualche pezzo tra i big per reinvestire sui giovani. E c'è il discorso dei tagli degli stipendi. Un discorso comunque complicato che verrà fatto con ogni singolo giocatore. Alcuni sono in scadenza e vanno rinnovati. Al di là degli stipendi l'Inter deve ridurre i costi del 15%. Per esempio se vanno via Vidal e Sanchez riduci dei costi, loro hanno ingaggi molto importanti. Quando sono stati presi hanno spalmato il loro ingaggio aumentando gli anni di contratto. Non è facile neanche cedere questo tipo di giocatori".