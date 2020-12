Gds – L’Inter ha dimostrato di avere una dimensione da grande. Si sarebbe sbriciolata…

Per lottare per lo scudetto è importante fare bene negli scontri diretti, ma è fondamentale soprattutto non steccare contro le ‘piccole’. In questa stagione l’Inter ha avuto un solo passaggio a vuoto in casa contro il Parma, tolta la gara contro gli emiliani, i nerazzurri hanno “dimostrato di avere una dimensione da grande squadra soprattutto per l’atteggiamento contro le piccole“.

“Difficilmente lascia punti per strada e quest’anno ha fatto vedere di avere anche i nervi saldi, riuscendo a ribaltare in più occasioni le situazioni di svantaggio. La pazza Inter degli anni pre Conte si sarebbe sbriciolata in fretta“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

(Gazzetta dello Sport)