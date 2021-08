Inter, il 14 agosto a Monza l’amichevole contro la Dinamo Kiev: come vederla in tv

Il club nerazzurro ha ufficializzato la gara contro la formazione di Lucescu che si giocherà alle 18:30 allo stadio del Monza

L'Inter è attesa da un altro impegno in amichevole dopo la gara che si giocherà contro il Parma. Si tratta della partita in programma per il 14 agosto con la Dinamo Kiev. Si giocherà alle 18.30. La squadra di Simone Inzaghi affronterà quella allenata da mister Lucescu e l'appuntamento è stato ufficializzato dal club nerazzurro. Un test in vista della prima gara della stagione in programma il 21agosto. Si giocherà a Monza, al U-Power Stadium.