Inter, in dirittura il talento classe 2004 Silas Andersen: ecco chi è

Il club nerazzurro piazza il colpo per il settore giovanile: in chiusura l'affare Silas Andersen

In dirittura d'arrivo il colpo in prospettiva in casa Inter. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, infatti, il club nerazzurro sta chiudendo la trattativa per Silas Andersen, talentuoso centrocampista classe 2004. Spiega l'esperto di mercato: "Capitano della formazione Under-19 del Copenhagen e da anni nel giro delle nazionali giovanili della Danimarca, Andersen è da tempo considerato uno dei centrocampisti più promettenti della sua generazione. Dopo aver visitato la Pinetina alcune settimane fa, Andersen è ora vicinissimo al passaggio all'Inter. La trattativa tra i club è infatti in chiusura, Silas entrerà a far parte del settore giovanile nerazzurro".