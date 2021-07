Inter, la Fiorentina accelera per Sensi: il centrocampista apre al trasferimento

Il centrocampista dell'Inter, Stefano Sensi, è il primo obiettivo della Fiorentina di Italiano: il calciatore apre al passaggio in viola

La Fiorentina fa sul serio per Stefano Sensi . Dopo aver ufficializzato l'arrivo in panchina di Vincenzo Italiano , il club viola si tuffa sul mercato a caccia dei tasselli giusti per rinforzare la rosa. Tra le priorità c'è il regista e il nome del centrocampista dell' Inter e della Nazionale è in cima alla lista dei desideri della società di Commisso .

Sensi rappresenta il playmaker perfetto per Italiano: piedi buoni e geometrie per dirigere il gioco della squadra toscana. Come riferisce il Corriere dello Sport, l'affare non è semplice ma la Fiorentina sta studiando la situazione e in caso di apertura da parte dell'Inter è pronta ad andare all'assalto del calciatore marchigiano.