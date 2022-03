Inter, programma corretto dopo il pari con la Fiorentina. Il discorso di Inzaghi…

Anticipata la ripresa degli allenamenti in casa Inter dopo il pareggio contro la Fiorentina. Simone Inzaghi ha rivisto il programma

“Inzaghi ritroverà la sua truppa domani. Dopo il pari con la Fiorentina è stato corretto il programma: solo 2 giorni di stop adesso, poi 4 consecutivi di lavoro e nuovo mini riposo tra sabato, domenica e lunedì prossimi. All’indomani, con i primi rientri dei nazionali – 12 i convocati e solo oggi si avrà la certezza che Brozovic non risponderà alla chiamata della Croazia -, comincerà l’effettiva preparazione della sfida con la Juventus, che con ogni probabilità si disputerà in posticipo domenica 3 aprile. In ogni caso, per i nerazzurri è un appuntamento che assume i contorni dell’ultima spiaggia. A proposito del post-Viola, come d’abitudine per Inzaghi, non ci sono stati discorsi alla squadra: tutto rimandato alla ripresa alla Pinetina, anche se sarà a ranghi ridotti. Peraltro, era andata così pure dopo il pari con il Torino: una giornata di stacco e poi il tecnico nerazzurro aveva pure provato ad alzare la voce con il gruppo. Alla luce dell’approccio al match con la Fiorentina, però, gli effetti di quell’intervento sono stati molto lontani da quelli sperati”, si legge.