Ripresa del campionato? Inter disponibile ma a una condizione. Sul taglio degli stipendi…

Sì al taglio degli stipendi. Antonio Conte e i giocatori sono pronti ad andare incontro alle esigenze del club. Come riporta il Corriere della Sera, al momento non si è stabilito né l’entità di un eventuale taglio né i tempi. “Lo si farà più avanti, quando si capirà se si tornerà a giocare oppure no“, spiega il quotidiano. “L’Inter per il 2019-2020 ha messo a bilancio circa 150 milioni di stipendi tra squadra e staff tecnici, perché non c’è solo Conte ma anche Spalletti. Parlare oggi di percentuali sarebbe scorretto, prima bisognerà capire se il campionato può davvero ripartire e finire. L’Inter in questo senso non ha pregiudizi, ma è disponibile a giocare solo se ci saranno ampie rassicurazioni dal punto di vista sanitario“.

(Corriere della Sera)