SM – Inter, doppio colpo se parte Skriniar. Viva anche l’ipotesi Gervinho

Pochi giorni separano l’Inter dalla chiusura della finestra estiva di calciomercato. Potrebbe esserci ancora qualche sorpresa per i tifosi, che attendono sviluppi sull’asse caldo con il Tottenham per la cessione di Milan Skriniar. Come ribadito anche da SportMediaset, la partenza del difensore slovacco. nel caso in cui gli inglesi alzassero l’offerta di 30 milioni, potrebbe spalancare le porte al doppio affare con il Chelsea per Kanté e Marcos Alonso. Per l’attacco non è da escludere l’ipotesi Gervinho, nel caso in cui Pinamonti dovesse accasarsi altrove in prestito. Per sostituire Skriniar, il nome più probabile è quello di Smalling.