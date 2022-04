Inter, dubbi su Scamacca: “Studiato con grande attenzione quest’altro nome”

Ausilio ha sondato anche piste alternative, più in linea con forza fisica e rapidità: ecco il nome che può servire

Le parole di oggi di Alessio Dionisi suonano come un'importante conferma: Gianluca Scamacca non può valere le cifre chieste dal Sassuolo dopo un campionato disputato in maniera più che sufficiente. Ed è l'idea anche che circola all'interno dell'Inter, che, come riporta Calciomercato.com, sta valutando il da farsi e anche altri nomi: "Ausilio ha sondato anche piste alternative, più in linea con la forza fisica e la rapidità necessarie per ribaltare rapidamente l’azione che l’attaccante di complemento della prossima stagione dovrebbe possedere.