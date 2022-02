Inter, due certezze per il futuro in mediana: “Vice Brozovic? C’è una soluzione”

Inutile investire 20-30 milioni per un vice Brozo che poi farebbe panchina tranne che per le 2-3 gare che salterebbe: ecco la soluzione

In una giornata con il morale così a terra, non poteva arrivare notizia migliore: Marcelo Brozovic rinnoverà oggi il suo contratto con l'Inter fino al 2026. Il centrocampo del futuro sarà dunque costruito su di lui, considerati anche due probabili addii a fine stagione. E i piani del club sono chiari: "Inutile investire 20-30 milioni per un vice Brozo che poi farebbe panchina tranne che per le 2-3 gare che salterebbe.

Meglio adattare qualcuno (magari non Barella...) o puntare su Agoumé, il classe 2002 che sta facendo bene in prestito al Brest. Al momento l'unica certezza in mediana è che rientrerà anche Sensi (ieri sarebbe servito) e che saluterà Vecino, in scadenza. Per Vidal c'è una clausola che permette all'Inter di uscire dall'ultimo anno di contratto pagando una buonuscita di 4,5 milioni. Comunque un risparmio, visto l'ingaggio da 6,5 netti (anche se col decreto crescita al lordo sono 9)", scrive La Gazzetta dello Sport.