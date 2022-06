TS – Inter, non solo Skriniar: duello Chelsea-Manchester United per de Vrij

In casa Inter fioccano le offerte per i difensori: dopo aver respinto quelle per Bastoni, nelle ultime settimane il nome più gettonato è stato quello di Skriniar, per il quale il Paris Saint-Germain è pronto a tutto. Ma non è finita qui: non sono mancati i sondaggi per Stefan de Vrij, terzo centrale nerazzurro e perno della retroguardia interista. Per lui, secondo Tuttosport, si prospetta un duello tutto inglese tra Chelsea e Manchester United: "Skriniar non è il solo indiziato per lasciare (eventualmente) Milano. Qualora infatti l'Inter dovesse ricevere un'offerta ritenuta congrua per De Vrij, pure l'olandese potrebbe, anzi dovrebbe, salutare i nerazzurri".