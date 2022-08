Inter, 50 mln per Dumfries? Corsport: “No, anzi: al Chelsea sono convinti che…”

Il Chelsea fa sul serio per Denzel Dumfries. L'esterno dell'Inter piace molto ai Blues, che vogliono tutelarsi in caso di addio di Cesar Azpilicueta. E il club londinese, spiega il Corriere dello Sport pensa addirittura di poter trattare a cifre ridotte: "A Londra sono convinti che, lavorandoci con una certa convinzione, potrebbero ottenere uno sconto: dopo l'affare Lukaku (che andrà ridiscusso la prossima primavera, magari per allungare il prestito) hanno creato un canale privilegiato e dunque l'Inter potrebbe essere più malleabile.