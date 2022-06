Inter, se parte Dumfries arriva un esterno oltre a Bellanova: occhi su Odriozola

Arrivato all'Inter con la difficile missione di non far rimpiangere Hakimi, dopo un comprensibile periodo di adattamenteo Denzel Dumfries si è preso una maglia da titolare sulla fascia destra nerazzurra e non l'ha più mollata. Le sue prestazioni hanno destato l'interesse di numerosi top club europei, in particolare inglesi, e per questo motivo stanno aumentanto le voci di mercato sul suo conto. La dirigenza interista, dopo aver già perso Perisic, potrebbero pensare a una rivoluzione per quanto riguarda la batteria degli esterni, e nelle ultime settimane sono emersi i nomi di Bellanova e Cambiaso. Tuttavia, come scrive Tuttosport, in caso di cessione dell'olandese potrebbe arrivare un altro rinforzo.