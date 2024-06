L'esterno destro olandese, in scadenza di contratto nel 2025, non ha ancora trovato un accordo per il rinnovo

Il futuro di Denzel Dumfries è uno dei temi caldi in casa Inter: il contratto dell'esterno destro olandese scade nel giugno del 2025, e al momento non si registrano novità per quanto riguarda un possibile rinnovo. L'ex PSV Eindhoven potrebbe così finire sul mercato, per evitare che possa liberarsi a parametro zero tra un anno: gli interessi non mancano, così come l'apprezzamento di Simone Inzaghi, che lo terrebbe volentieri a Milano.