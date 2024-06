"Dumfries, infatti, è in scadenza di contratto nel giugno 2025, una pratica che la dirigenza nerazzurra vorrebbe definire a breve, probabilmente già la prossima settimana con un incontro in sede. È vero che da Viale della Liberazione è emerso che si possa andare avanti così, rinviando la questione ai prossimi mesi e lasciando aperta la possibilità che il giocatore vada via a zero la prossima estate. Però l’Inter ovviamente proverà a trovare un’intesa per il rinnovo con la Wasserman che dovrà scendere a richieste meno esose, non superiori ai 4 milioni. La partita è aperta, a meno che non arrivi la classica offerta difficile da rifiutare".