"E’ chiaro che, in caso di mancato rinnovo, l’Inter sarebbe costretta a tenerlo in rosa seppur di fronte allo scenario di perdere il giocatore a zero tra un anno. Siamo ancora agli inizi del mercato, c’è tempo. Ma non è una possibilità che la società nerazzurra esclude, anche in virtù di una minusvalenza che sarebbe comunque ridotta".