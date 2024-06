Il futuro dell'esterno olandese sarà più chiaro al termine dell'Europeo. In caso di partenza l'Inter avrebbe già in mente il nome del sostituto

Il futuro di Denzel Dumfries sarà più chiaro dopo l'Europeo. L'esterno nerazzurro non ha ancora accettato la proposta di rinnovo dell'Inter, l'unico club interessato al momento è l'Aston Villa. Destinazione che l'olandese non gradisce particolarmente, l'intenzione, infatti, è che se dovesse lasciare il club nerazzurro lo farebbe per un club di primo livello. L'Europeo può risultare decisivo per il destino di Dumfries che ha l'occasione di mettersi in mostra convincendo qualche big (il Manchester United a esempio) a puntare su di lui.