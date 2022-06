Inter, ci siamo per Dybala: “E c’è un indizio che vale più dell’annuncio”

Non solo Romelu Lukaku: anche Paulo Dybala è sempre più vicino a vestire la maglia dell'Inter. Ci sono sempre stati solo i nerazzurri nella testa della Joya, che immediatamente dopo il suo addio alla Juventus, ha scelto la sua nuova avventura. Spiega il Corriere dello Sport: "Da lì in poi c'è stata... solo Inter, con la gara benefica giocata a San Siro il 23 maggio, nella quale è stato accolto da Zanetti e dall'ovazione del pubblico, ma soprattutto con i colloqui continui del suo agente con Marotta, a Villa Bellini e nella sede di viale della Liberazione.

C'è ancora qualcosa da limare sulle cifre, ma il matrimonio conviene ad entrambe le parti. All'Inter, che acquista a zero (commissioni a parte...) un top player da rilanciare; a Dybala che non ha offerte da top club e che giocherà in Champions e per vincere lo scudetto. Le parole di ieri di Zanetti a D-Sports Radio («Dybala all'Inter? Se ne sta parlando. È un grande giocatore, lo ammiro e gli auguro il meglio») forse valgono più di un annuncio".