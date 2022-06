Pedullà – Inter, Lukaku-Dybala operazioni ben avviate: una si chiude in 72 ore

Alfredo Pedullà, dagli studi di Sportitalia, ha fatto il punto sulle trattative legate a Romelu Lukaku e a Paulo Dybala, entrambi clamorosamente vicini all'Inter: "Per Lukaku l'avvocato sta facendo un lavoro importante, che non prevede la presenza dei due club, c'è freddezza tra Inter e Chelsea, l'Inter non può intervenire a gamba tesa, ha ceduto Lukaku l'estate scorsa per 115 milioni. Superato l'ostacolo della riduzione dell'ingaggio di Lukaku, guadagnerebbe 7,5 all'Inter. Siamo entrati nel vivo. I 24 milioni che servirebbero al Chelsea per il prestito per evitare un bagno di sangue sono diventati improvvisamente 10, e l'Inter offre 5: tutto lascia pensare che siamo entrati nella fase decisiva della trattativa.