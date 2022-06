Inter, Dybala e Lukaku insieme? Lo scenario è possibile, ecco perché

Da settimane l'Inter studia il doppio colpo, al momento una suggestione che ha comunque delle chance di riuscita

L'Inter da giorni lavora a un doppio colpo che, se portato a termine, avrebbe del clamoroso: ovvero Paulo Dybala e Romelu Lukaku . L'argentino si è liberato a zero dalla Juve e un suo approdo in nerazzurro è sempre più probabile. Discorso diverso per Big Rom che deve convincere il Chelsea a lasciarlo partire in prestito, missione quasi impossibile. "Ad oggi è solo una suggestione, ma non è comunque uno scenario del tutto impossibile. Innanzitutto perché l’Inter ha tutte le intenzioni di tenere entrambi i fronti aperti", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Insomma, si andrà fino in fondo e poi, eventualmente, si farà una scelta. Certo è che un tandem Big Rom-Joya ha tutto per essere esplosivo. Solo che occorre anche fare i conti con la realtà. Anche nelle migliori condizioni possibili, infatti, vale a dire che Dybala accetti il contratto proposto dall’Inter e che il Chelsea liberi Lukaku in prestito gratuito, resta il fatto che nel reparto offensivo ci sarebbe troppo affollamento. Al di là di Sanchez, uno tra Dzeko, Lautaro e Correa dovrebbe partire. E, tenuto conto delle condizioni di mercato, tutto lascia credere che finirebbe per essere il “Toro”. Sarebbe un peccato, se non altro per l’età (4 anni in meno) e quindi prospettive di crescita".