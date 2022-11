Inter-Dybala, il retroscena sull’incontro di luglio: “Ecco l’offerta che fu presentata”

Di lì a pochi giorni l'Inter congela tutto il discorso Dybala e cambia obiettivo, andando all-in su Romelu Lukaku

Marco Astori

L'Inter e Paulo Dybala sono stati davvero vicini nel corso dell'ultima estate. Tanto che l'entourage del giocatore si è presentato al gran completo proprio nella sede nerazzurra per discutere un'eventuale proposta di contratto. Il retroscena è raccontato da Grand Hotel Calciomercato: "Antun & Co. entrano nella sede nerazzurra. Ultimo piano del palazzo di Viale della Liberazione, incontro con il board al gran completo. L'Inter per la prima volta formalizza un'offerta a Dybala: quattro anni di contratto a cinque milioni e mezzo a stagione più bonus. Filtra fiducia.

C'è però da limare la richiesta del giocatore: otto milioni, due e mezzo in più dell'offerta. Il primo a lasciare l'incontro, dopo quasi due ore, è Giacomo Petralito. Navigato intermediario, è stato chiamato in causa dall'Inter per il suo buon rapporto con Antun. Circondato da telefoni e microfoni, regala il titolo: "Se Marotta si è permesso di chiamare in sede l'agente del giocatore, è una cosa positiva".

Antun, invece, fa il fantasma: esce con i dirigenti nerazzurri dal retro, in macchina. Incontro terminato, sipario. Sì, sipario. Perché di lì a pochi giorni l'Inter congela tutto il discorso Dybala e cambia obiettivo, andando all-in su Romelu Lukaku. Sarà lui la scelta di Simone Inzaghi come rinforzo offensivo, arma di peso da aggiungere a un attacco importante - Lautaro, Dzeko e Correa. Mentre per Dybala si aprirà l'opportunità Roma. Un colpo di scena dopo l'altro, un mercato da film".