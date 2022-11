Biasin: “Dybala? Ero sicuro che non sarebbe arrivato dopo che dall’Inter mi dissero una frase”

"Io ho sempre detto, anche quando che sarebbe arrivato, che Dybala non sarebbe venuto all'Inter. E lo dicevo perché prima l'Inter doveva sistemare Pinamonti, Sanchez e uno tra Correa e Dzeko. In più, dicevo sempre che Simone Inzaghi aveva una preferenza per l'attacco attuale. L'Inter e il suo allenatore hanno sempre voluto Dzeko. A me la dirigenza dell'Inter ha sempre detto: 'Dzeko non si tocca, perché piace a noi e all'allenatore e si va avanti con lui'".