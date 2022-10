Inter, Dzeko: “Stiamo dando tutto in campo. All’inizio ne abbiamo perse troppe”

Prima del calcio d'inizio di Fiorentina-Inter, Edin Dzeko ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue considerazioni: "Stiamo dando tutto in campo, dal primo all'ultimo che entra e questa è la cosa più importante. Non abbiamo avuto un inizio facile, abbiamo perso troppe partite per una squadra come l'Inter. Ultimamente stiamo facendo bene, ma il campionato è lungo e dobbiamo continuare a dare il massimo tutti. Solo così possiamo vincere".