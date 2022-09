Settore giovanile al top, l’Inter vince l’ECA Youth Football Award 2022

Tutte le squadre agonistiche maschili e femminili, dall'Under 14 all’Under 19, vengono inoltre coinvolte in un percorso di formazione guidato dai professionisti di Inter Media House e del Team Communications riguardo la consapevolezza digitale, il corretto utilizzo dei social network e dei diversi canali di comunicazione. Senza dimenticare la partecipazione attiva alle realtà sociali del territorio come le visite presso gli ospedali pediatrici milanesi o agli istituti di detenzione per minori. Conoscere, affrontare i problemi di tutti i giorni, al di fuori del campo: la missione del Club nerazzurro porta all'attenzione dei ragazzi e delle ragazze, ma anche di tutte le persone coinvolte nello staff, tematiche come quelle della sostenibilità e del cambiamento climatico, di una corretta alimentazione e delle storture dello sport (doping, match-fixing).