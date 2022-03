Inter, ecco cosa pensano davvero di Onana in viale della Liberazione

L'errore in Champions League ha scatenato diverse voci su André Onana: ma ecco cosa pensa davvero l'Inter

La stagione poco brillante di Samir Handanovic fa sì che tutte le speranze dei tifosi dell'Inter siano riposte nel portiere del futuro, ovvero André Onana . Il camerunense che arriverà la prossima estate, però, recentemente è stato protagonista di qualche errore grossolano, che ha scatenato dubbi sui social e non solo. Ma solo tra i tifosi: " Non la dirigenza - scrive Il Giorno -, che crede nell'investimento.

Un contratto quadriennale da 3 milioni a stagione, ma senza sborsare un euro per il cartellino. Se proprio andrà male, pensano negli uffici di via della Liberazione, c'è tutta la possibilità di rientrare attraverso una cessione .

Handanovic potrebbe essere un aiuto in questo senso. Gli è stato offerto un rinnovo annuale, presumibilmente per fare il dodicesimo e aiutare il compagno di reparto in una difficile e affascinante avventura. Nella quale, però, sarà fondamentale eliminare qualche disattenzione di troppo", si legge.