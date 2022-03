GdS – Onana fatica, Inter ci ripensa? No, ma c’è il compromesso: “Handanovic irritato per…”

Non è stata una prima parte di 2022 entusiasmante per Onana, tornato a novembre dalla squalifica per doping e prossimo portiere dell'Inter

Marco Macca

Non è stata una prima parte di 2022 entusiasmante per André Onana, tornato a novembre dalla squalifica per doping e prossimo portiere dell'Inter. L'ultimo intervento sbagliato ieri sera in Champions League durante Ajax-Benfica ha sollevato qualche dubbio in una parte della tifoseria nerazzurra riguardo alle effettive abilità dell'estremo difensore camerunense. Ma l'Inter non avrà alcun ripensamento sul suo acquisto: "C'è davvero una possibilità che l'Inter ci ripensi, che viri verso un nuovo nome? Verosimilmente no, per questioni economiche e di organico. Ma questo trend involuto del prescelto per i guantoni del futuro potrebbe modificare i discorsi sul rinnovo di Handanovic", scrive la Gazzetta dello Sport, che poi aggiunge:

HANDANOVIC IRRITATO - "L'Inter e il portiere sloveno si sono già incontrati una volta per il prolungamento del contratto, in scadenza, ma il discorso è finora rimasto in una fase preliminare. Ad Handanovic non avrà fatto piacere percepire tutto il frenetico entusiasmo attorno a Onana nei giorni dell'accordo, come se il portiere di quest'anno fosse al di sotto degli standard. Arrivati a marzo, lo scenario è ben differente. La sensazione diffusa è che alla fine l'Inter possa finire per trovare una quadra per un rinnovo annuale di Handanovic (...).

COMPROMESSO - "Rispetto a un paio di mesi fa, però, l'opzione più probabile sull'impiego del camerunese nella prossima stagione è quello di un passaggio di testimone graduale. La soluzione potrebbe ricalcare quanto visto alla Juventus sotto la gestione di Massimiliano Allegri nel 2017/18, con una stagione di inserimento di Szczesny a dividersi gli impegni con Buffon. Handanovic non finirebbe in panchina da un anno all'altro e Onana avrebbe tempo di ambientarsi e dimenticare questo pessimo inizio di 2022".