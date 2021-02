Inter, ecco la maglia celebrativa per il Capodanno cinese: sarà usata durante Inter-Lazio

Dopo il video hero con protagonista Lautaro Martinez che ha aperto le celebrazioni del Chinese New Year dedicate all’inizio dell’anno del Toro, da oggi è disponibile la Capsule Collection che il Club nerazzurro ha realizzato per celebrare il nuovo anno lunare: elemento caratteristico della linea di prodotti è l’iconico logo dell’Inter, che si arricchisce di un nuovo livello narrativo, portando con sé in modo minimale ma impattante gli elementi più rappresentativi del Toro, l’animale di riferimento del nuovo anno lunare.

CAPSULE COLLECTION

La Capsula Collection comprende una tshirt, una felpa e una smartphone case arricchite dal logo Inter dedicato al Chinese New Year. La cover è in vendita in esclusiva sull’ Inter Online Store , mentre il resto della collezione è disponibile anche sullo Store Amazon dell’Inter .

SPECIALE MAGLIA HOME CELEBRATIVA